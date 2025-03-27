Пушилин назначил Андрея Черткова исполняющим обязанности главы правительства ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 27 марта назначил первого заместителя председателя правительства Андрея Черткова на должность исполняющего обязанности главы республиканского кабмина.

«Исполняющим обязанности председателя правительства ДНР назначаю Андрея Черткова, который хорошо зарекомендовал себя в должности первого заместителя. <…> Он в команде продолжит наше общее дело по возрождению Донбасса», — написал он в своем Telegram-канале.

Пушилин охарактеризовал Черткова как крепкого хозяйственника и профессионала. По словам главы ДНР, новый председатель правительства открыт к жителями республики и требователен к своим подчиненным.

Помимо этого Пушилин также прокомментировал назначение предшественника Черткова Евгения Солнцева на должность врио губернатора Оренбургской области. Руководитель ДНР отметил талант бывшего главы правительства и его преданность делу, а также выразил надежду на сотрудничество между республикой и Оренбуржьем.

«Решение президента [РФ Владимира Путина] очень важное и показательное! Донбасс играет свою роль в жизни России и как регион, где очень быстро проявляются профессиональные и человеческие качества в условиях постоянных вызовов», — отметил Пушилин.

Днем ранее Путин издал указ о назначении губернатора Оренбургской области Дениса Паслера на должность врио главы Свердловской области. Уточняется, что назначение произошло в связи с досрочной отставкой предыдущего главы региона Евгения Куйвашева по собственному желанию. Временным губернатором Оренбургской областитв свою очередь стал Солнцев.