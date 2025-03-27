В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция «Тотальный диктант – 2025». Трансляция
27 марта в пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция «Тотальный диктант – 2025».
О подробностях акции этого года, актуальных вопросах изучения русского языка и способах повышения интереса к тематическому обучению расскажут:
- Вячеслав Беляков, директор фонда «Тотальный диктант»;
- Анатолий Вассерман, член комитета Государственной думы по просвещению;
- Марина Москвина, автор «Тотального диктанта – 2025», писательница, сценарист, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного почетного диплома Андерсена;
- Владимир Пахомов, председатель филологического совета «Тотального диктанта», научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН, ученый секретарь орфографической комиссии РАН.