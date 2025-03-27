Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Получивший ранения во время атаки ВСУ в ДНР водитель автобуса скончался
Мир
Посол РФ заявил о планах облегчить визовые процедуры в США для россиян
Мир
Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства
Армия
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области
Мир
Ульянов призвал европейцев готовиться к промывке мозгов от властей ЕС
Мир
В Боливии в результате наводнений погибли более 50 человек
Политика
Захарова обвинила предыдущие администрации США в разрушении отношений с РФ
Общество
В России в 2026 году могут ввести возможность самозапрета на оформление сим-карт
Армия
Артиллеристы группировки войск «Юг» уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 27 марта
Армия
Расчет ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ
Мир
Трамп заявил о планах США продолжать удары по хуситам в течение долгого времени
Мир
В ЕК заявили о готовности защищать экономические интересы ЕС на фоне пошлин США
Армия
Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству
Мир
Число жертв лесных пожаров в Южной Корее возросло до 26 человек
Мир
Bloomberg узнало о планах Макрона позвонить Трампу после саммита в Париже
Общество
На Камчатке объявили лавинную опасность до 31 марта

Врач развеяла мифы о необходимом организму количестве воды

Врач Хайкина: темная моча указывает на недостаточное количество воды в организме
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина рассказала, сколько в день нужно пить воды и как понять, что ее достаточно. Об этом она заявила 27 марта в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, индивидуальный подход в данном вопросе будет более точным. В рамках него необходимо рассчитывать потребность в воде, которая зависит от роста, веса, климата, уровня физической активности, рациона и состояния здоровья.

Хайкина заявила, что рекомендация, согласно которой каждому следует пить по 2 л воды в день, основана на старых исследованиях и не работает. Она отметила, что на сегодняшний день ученые отошли от этой цифры и пришли к выводу, что потребность в воде у каждого человека разная.

Эксперт напомнила, что раньше была универсальная формула — 30 или 40 мл на 1 кг веса. Согласно формуле, человек весом 70 кг должен был пить 2,1–2,8 л жидкости. Но, она не работает, если человек, весит, например, 100 кг.

«Данная формула не работает, так как она не учитывает различные факторы. Например, состав тела. У двух разных людей весом в 100 кг потребности воды будут разные. И зависеть они будут от количества жировой ткани. Если у человека больше жировой массы, его потребность в воде будет ниже, чем у атлета того же веса, так как мышцы содержат больше воды, чем жир», — продолжила врач.

Кроме того, она указала, что последние исследования показали, что напитки с кофеином обладают мягким мочегонным эффектом и не вызывают обезвоживание. При этом они засчитываются в общий баланс потребления жидкости. А вот алкоголь, по ее словам, действительно способствует потере воды. В связи с этим она рекомендовала после застолья выпить дополнительно 1–2 стакана воды.

Хайкина считает, что организм знает, сколько воды нужно, и поэтому посылает сигнал о жажде. При этом она развенчала миф, что жажда говорит о начале обезвоживания и пить нужно до того, как появится ощущение сухости во рту. Исключение составляют пожилые люди и дети, поскольку у данных категорий механизм жажды работает не так эффективно.

Также специалист рекомендовала ориентироваться на простые сигналы организма. Если цвет мочи — светло-желтый или соломенный, то это говорит о нормальном уровне гидратации, если моча темная — воды недостаточно. При этом при нехватке воды в организме появляются вялость, головные боли и трудности с вниманием и концентрацией. Также сухость губ, трещинки и шелушение на коже могут говорить о недостатке жидкости.

«Но главное правило — слушать себя. Если не хочется пить, не заставляйте себя, а если чувствуете жажду — не игнорируйте ее», — подчеркнула врач-эндокринолог.

Сто бед в пакет: почему вредно пить соки и нектары
Эксперты назвали продукты, которые не стоит считать полезными

Врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная 10 декабря 2024 года рассказала «Известиям» о последствиях дефицита и переизбытка воды в организме. По ее словам, последствия нехватки жидкости в организме могут быть самыми разными: всё зависит от причины потери жидкости и длительности периода обезвоживания. При этом жидкость в организме может задерживаться из-за серьезных болезней сердца, почек и легких.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025