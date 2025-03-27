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В России с 1 сентября изменятся правила проведения медосвидетельствования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Соответствующий проект Минздрава РФ был опубликован 27 марта на портале нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила химико-токсикологических исследований, а также критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование», — говорится в документе.

Согласно проекту, медицинское освидетельствование будет включать в себя осмотр врачом, исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя, определение психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче и количественную оценку иммунохимическим методом.

Минздрав уточнил особенности проведения освидетельствования при оказании медицинской помощи в экстренной форме. Так, пострадавшим в ДТП, а также лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами производится отбор мочи и крови.

Кроме того, по данным документа, медицинское заключение «От медицинского освидетельствования отказался» теперь выносится при отказе от проведения осмотра врачом-специалистом или от любого лабораторного исследования, а также фальсификации выдоха или образца биологического материала.

«Газета.Ru» добавила, что будут также уточнены правила получения информированного добровольного согласия.

По информации документа, изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года.

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О том, что Минздрав разработал проект, в который внесены некоторые изменения порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя или иных запрещенных токсичных веществ, стало известно 16 февраля. Уточнялось, что в документе будет представлен обновленный перечень групп наркотических веществ, на которые может проводиться освидетельствование.

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