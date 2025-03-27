Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства

США намерены ввести пошлины на лекарственные препараты, произведенные за пределами страны. Об этом 26 марта сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Мы собираемся ввести тарифы на лекарственные препараты, чтобы вернуть нашу фармацевтическую промышленность. Мы здесь ничего не производим, если говорить о разных видах медицинских препаратов, которые нам нужны, — всё это делают за границей, в основном в Китае и Ирландии», — заявил он журналистам в Белом доме.

По его словам, такие пошлины будут направлены на сокращение зависимости США от иностранных поставок жизненно необходимых препаратов.

В этот же день Трамп заявил, что США не исключают возможность снижения пошлин на товары из Китая в случае заключения успешной сделки по TikTok. Он также добавил, что существует множество вариантов приобретения TikTok, и выразил уверенность, что будет выбран наиболее выгодный для США.