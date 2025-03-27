Вице-премьер РФ Оверчук прибыл в Китай для участия в Боаоском форуме

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 27 марта прибыл в Китай. Он возглавит российскую делегацию на Боаоском форуме, передает корреспондент «Известий».

В состав делегации вошли заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач и заместитель главы Министерства энергетики Роман Маршавин.

На полях форума Оверчук проведет встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, главой временного правительства Бангладеш Мухаммадом Юнусом и министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом.

«По Пакистану мы будем говорить о двусторонних отношениях. Активизация у нас пошла очень хорошая с ними после визита в прошлом году, и наши делегации экспертного уровня тоже уже работают, поэтому есть о чем поговорить», — рассказал Оверчук журналистам перед вылетом в Китай.

Кроме того, 28 марта Оверчук планирует выступить на панели, посвященной вопросам экономической безопасности и создания комфортной среды для ведения бизнеса.

«Буду говорить о наших интеграционных проектах, о нашем видении формирования большого евразийского партнерства», — сообщил российский вице-премьер.

Он также добавил, что вопросы о создании информативной платежной системы подниматься не будут.

Боаоский форум был учрежден в 2001 году, а с 2002 года стал проводится на регулярной основе. В этом году он проходит с 25 по 28 марта под лозунгом «Азия в меняющемся мире: к общему будущему». Форум направлен на поддержку и развитие экономического обмена, взаимодействия и сотрудничества как в Азии, так и за ее пределами.

13 марта сообщалось о проведении в Хабаровске 19–20 мая Российско-Китайского форума. В рамках этого мероприятия планировалось организовать более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству двух стран по различным направлениям. Программа форума охватывала широкий круг вопросов: от промышленной кооперации, экологического транспорта, туризма и торговли до молодежных обменов и межкультурной коммуникации.