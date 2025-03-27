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В Сербии рассказали о возможном союзе с Венгрией и Словакией

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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В Сербии предлагают заключить союзы с Венгрией и Словакией в ответ на соглашение о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово. Об этом «Известиям» заявил председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

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«Сербия тоже будет создавать союзы с такими государствами, как Венгрия и Словакия, то есть с государствами, которые сегодня не подчиняются этой нацистской своре из Евросоюза и Брюсселя», — подчеркнул политик.

Станоевич отметил, что Будапештом проводятся переговоры по соглашению о взаимной поддержке и сотрудничестве.

«У меня есть информация, что Сербия сегодня ведет переговоры с Венгрией, чтобы заключить какой-то аналогичный договор о поддержке, сотрудничестве и так далее. И в общем-то, это тоже может быть таким ответом на эту провокацию», — отметил он.

Косово и Метохия — территория Сербии. По словам Станоевича, в связи во сложившейся в мире политической обстановкой это расценивают не просто как подписание документа, а как провокацию, на которую должна быть соответствующая реакция.

Напомним, что министры обороны Албании, Хорватии и самопровозглашенного Косово 18 марта в Тиране подписали декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. Документ предусматривает взаимодействие участников в военной области, совместную подготовку кадров, проведение общих учений, противодействие внешним угрозам, а также обмен разведывательной информацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Альянс одновременной игры: в Сербии хотят заключить союзы с Венгрией и Словакией

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