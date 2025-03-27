Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Мир
В США заявили о возможном скором подписании с Украиной соглашения по минералам
Мир
Макрон заявил о выделении дополнительных €2 млрд на военную помощь Украине
Политика
Путин назначил Паслера врио губернатора Свердловской области
Авто
Госдума отклонила законопроект о скидке на штраф за неоплату парковки
Мир
Глава TotalEngines Пуянне посчитал вероятным перезапуск «Северного потока»
Спорт
В Британии допустили возвращение сборных и клубов РФ на мировые турниры по футболу
Мир
В ЮНЕСКО заявили, что следят за случаями гибели журналистов в ЛНР
Мир
Полковник ВВС Франции заявил о превосходстве России в военной технике и стратегии
Мир
Эрдоган заявил о планах Турции разработать в стране ядерный реактор и технопарк
Общество
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
Мир
Рубио заявил о необходимости переоценки санкций для решения конфликта на Украине
Спорт
«Авангард» стартовал с победы в первом раунде Кубка Гагарина
Мир
Миссия РФ в ООН указала на стремление Киева сорвать любые мирные договоренности
Мир
МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Мир
Президент Словакии отверг отправку солдат на Украину
Экономика
ФАС усилит контроль за ценообразованием на хлеб недлительного хранения 

Штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Штрафы с управляющих компаний (УК), региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и ресурсоснабжающих организаций предлагают оставить в системе ЖКХ и направлять на капитальный ремонт многоквартирных домов. Такая норма содержится в законопроекте, подготовленном к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Сергеем Пахомовым. С документом ознакомились «Известия».

Сильное повышение: тарифы на ЖКУ с 1 июля увеличатся в среднем на 12%
Летом произойдет второе за год повышение цен

Причина законодательной инициативы — нехватка средств региональных фондов капремонта на эти цели: дефицит сегодня составляет порядка 80 млрд рублей, из-за чего сдвигаются сроки выполнения критически необходимых работ, пояснил «Известиям» депутат.

Программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах — крыш, подвалов, инженерных коммуникаций, фасадов, замена лифтов, действует в России с 2014 года. Она предусматривает продление жизненного цикла путем поддержания конструктивных элементов и инженерных систем в надлежащем техническом состоянии.

В 2024 году фондами капитального ремонта было потрачено 105,5 млрд рублей — отремонтировано 11 920 домов. При этом всего в программе капремонта сегодня 136 698 домов, а краткосрочном плане (замена в ближайшие три года лифтов, ремонт коммуникаций, крыши, фасада и т.д.) — 60 486.

Как показывает практика, денежных средств на капремонт всех многоквартирных домов не хватает, в том числе с учетом цен на стройматериалы. Здания ускоренными темпами переходят в разряд аварийных, а главная цель механизма капремонтов по сохранению технического состояния не выполняется, считают в Госдуме.

Предлагается закрепить в Бюджетном кодексе РФ целевую направленность поступающих штрафов от организаций на проведение капремонта общего имущества, в том числе замену лифтов, чтобы замедлить процесс ветшания домов и продлить их жизненный цикл. Сейчас это действует в отношении взысканий, касающихся дорожного фонда, утилизационного сбора, экологических платежей, отмечается в пояснительной записке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уже теплее: штрафы с коммунальщиков предложили направлять на капремонт

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025