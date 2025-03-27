27,5% проб пищевой продукции в соцучреждениях Петербурга не соответствуют требованиям

Согласно результатам исследования, в социальных учреждениях Санкт-Петербурга требованиям не соответствуют 27,5% проб пищевой продукции. Об этом 27 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Россельхознадзора.

«Санкт-Петербург — один из семи регионов России, где начался масштабный эксперимент по предотвращению поставок небезопасных продуктов в соцучреждения. В проекте участвуют также Московская и Новосибирская области, Пермский, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края», — проинформировали в ведомстве.

Согласно данным ЦРПТ, этот эксперимент ориентирован на двух ключевых категориях продуктов — воде и молочной продукции. Его цель заключается в разработке инструментов, которые при помощи системы маркировки «Честный знак» и ее интеграции с государственными информационными системами будут блокировать попадание просроченных или фальсифицированных товаров в школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения.

Минпромторг, ЦРПТ совместно с Федеральным казначейством, Россельхознадзором, Роспотребнадзором и региональными властями определят признаки, которые помогут выявлять некачественную и фальсифицированную продукцию. Далее будут подготовлены предложения по изменениям в законодательство, которые коснутся поставок маркированной продукции в социальные учреждения.

В ЦРПТ отметили, что власти Санкт-Петербурга выбрали 24 учреждения для проведения эксперимента, среди них: школы, детские сады, учреждения среднего профессионального образования, спортивные школы и другие социальные объекты.

Первые результаты исследования продемонстрировали расхождения по качеству продукции. Так, согласно информации управления социального питания Санкт-Петербурга было проверено 18 тыс. проб пищевой продукции в учреждениях социальной сферы. Из них не менее 1,5% не соответствовали установленным требованиям.

«Мы, к сожалению, констатируем другие результаты исследований — 27,5% проб, отобранных Россельхознадзором в соцучреждениях Санкт-Петербурга, не соответствуют установленным требованиям. Такое расхождение в результатах исследований двух ведомств объясняется наличием у инспекторов Россельхознадзора данных из компонента «Меркурий» об отсутствии прослеживаемости происхождения сырья в молочной продукции. Это позволяет более целенаправленно выходить на соцучреждения для отбора проб. Поэтому задача государственных органов власти совместно с «Честным знаком» не допустить обращение фальсифицированной продукции в социальной сфере», — рассказала советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова.

Директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский назвал эксперимент важным шагом к созданию системы, которая поможет защитить самых уязвимых потребителей от некачественных и опасных продуктов.

В пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 27 февраля сообщили о выявлении фальсифицированного молока в Санкт-Петербурге. Также удалось обнаружить молоко, которое не соответствует ГОСТам.