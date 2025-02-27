В Санкт-Петербурге выявили фальсифицированное молоко

В магазинах Санкт-Петербурга выявили фальсифицированное молоко, а также молоко, не соответствующее ГОСТам. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.



«В 2025 году в управление Россельхознадзора поступило два обращения о неудовлетворительных результатах, полученных в рамках общественного контроля в ходе проверки качества образцов питьевого ультрапастеризованного молока и образцов молочных консервов, приобретенных в предприятиях розничной торговли Санкт-Петербурга», — отметили в управлении.



Уточнялось, что в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре были исследованы восемь образцов молочной продукции и шесть образцов молочных консервов.

«Среди производителей указанных товаров не было предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По результатам исследований выявлено 14 положительных проб, три из которых подтвердили фальсификацию питьевого ультрапастеризованного молока», — добавили в ведомстве.



По данным управления, остальные 11 проб показали несоответствие продукции ГОСТам, действующим нормам технических регламентов по разным показателям, а также требованиям к пищевой продукции в части ее маркировки.



«Управлением Россельхознадзора в адреса магазинов, в которых реализовывалась небезопасная продукция, направлены письма с требованием изъять товары из оборота. Также ведомством будет направлено заявление в прокуратуру города Санкт-Петербурга для согласования внеплановых выездных проверок магазинов розничной торговли», — пояснили в пресс-службе органа.

В Россельхознадзоре сообщали 6 февраля, что при реализации молочной, мясной и рыбной продукции в магазинах сети «Светофор» были выявлены грубые нарушения. Уточнялось, что ведомство зафиксировало отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. В результате обнаружения нарушений были выданы предостережения.