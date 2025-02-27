Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила о продаже Украиной населения в рабство на фоне соглашения с США
Мир
В Марселе начался суд по делу напавших на генконсульство РФ французов
Общество
Савеловский суд Москвы огласит приговор блогеру Елене Блиновской 3 марта
Мир
Bloomberg указало на переговоры в ЕС по увеличению расходов на оборону
Наука и техника
На Земле началась магнитная буря класса G2
Общество
Блогера Subo лишили российского гражданства
Мир
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным сделки США и Украины по ископаемым
Мир
Додон заявил о многомиллионной поддержке Санду от USAID
Авто
Качество автошкол начнут оценивать по числу ДТП у выпускников
Мир
СМИ сообщили об обсуждении Эрдогана с Лавровым отправки миротворцев на Украину
Экономика
Греф сообщил об ожидании снижения ключевой ставки во II полугодии 2025 года
Новости компаний
«Сбер» запустил ипотеку на покупку дома и земли по договору долевого участия
Политика
Путин поручил принять дополнительные меры для защиты госграницы РФ
Мир
Трамп подтвердил планы ввести с марта пошлины в отношении Мексики и Китая
Наука и техника
Ученые предупредили о возможных магнитных бурях до 2 марта
Мир
В МИД РФ сообщили о контактах с Баку из-за закрытия Sputnik
Мир
Путин назвал ФСБ сильным и надежным звеном нацбезопасности

В Санкт-Петербурге выявили фальсифицированное молоко

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В магазинах Санкт-Петербурга выявили фальсифицированное молоко, а также молоко, не соответствующее ГОСТам. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

«В 2025 году в управление Россельхознадзора поступило два обращения о неудовлетворительных результатах, полученных в рамках общественного контроля в ходе проверки качества образцов питьевого ультрапастеризованного молока и образцов молочных консервов, приобретенных в предприятиях розничной торговли Санкт-Петербурга», — отметили в управлении.

Уточнялось, что в Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре были исследованы восемь образцов молочной продукции и шесть образцов молочных консервов.

«Среди производителей указанных товаров не было предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По результатам исследований выявлено 14 положительных проб, три из которых подтвердили фальсификацию питьевого ультрапастеризованного молока», — добавили в ведомстве.

По данным управления, остальные 11 проб показали несоответствие продукции ГОСТам, действующим нормам технических регламентов по разным показателям, а также требованиям к пищевой продукции в части ее маркировки.

«Управлением Россельхознадзора в адреса магазинов, в которых реализовывалась небезопасная продукция, направлены письма с требованием изъять товары из оборота. Также ведомством будет направлено заявление в прокуратуру города Санкт-Петербурга для согласования внеплановых выездных проверок магазинов розничной торговли», — пояснили в пресс-службе органа.

Жирно не будет: у 14 производителей нашли фальсификат молочной продукции
Генпрокуратура проведет проверки компаний, использовавших недопустимые компоненты

В Россельхознадзоре сообщали 6 февраля, что при реализации молочной, мясной и рыбной продукции в магазинах сети «Светофор» были выявлены грубые нарушения. Уточнялось, что ведомство зафиксировало отсутствие товаросопроводительных документов и полной маркировки, некоторые товары были с истекшим сроком годности. В результате обнаружения нарушений были выданы предостережения.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025