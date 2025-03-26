Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин предложил 26 марта губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

По мнению Путина, Паслер обладает глубокими знаниями о Свердловской области. Губернатор Оренбургской области возглавляет регион с сентября 2019 года. С 2012 по 2016 год Паслер руководил правительством Свердловской области.

Кроме того, российский лидер предложил главе правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области.

Путин 18 марта назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Глава государства принял досрочную отставку главы этого региона Юрия Бездудного.