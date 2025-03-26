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Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин предложил 26 марта губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности главы Свердловской области.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

По мнению Путина, Паслер обладает глубокими знаниями о Свердловской области. Губернатор Оренбургской области возглавляет регион с сентября 2019 года. С 2012 по 2016 год Паслер руководил правительством Свердловской области.

Кроме того, российский лидер предложил главе правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Евгению Солнцеву пост врио губернатора Оренбургской области.

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Путин 18 марта назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Глава государства принял досрочную отставку главы этого региона Юрия Бездудного.

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