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Путин назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа

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Фото: ТАСС/Иван Кабанов
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Президент России Владимир Путин назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. Об этом 18 марта сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Гехт Ирину Альфредовну временно исполняющей обязанности Губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного Губернатором Ненецкого автономного округа», — говорится в указе.

Уточняется, что Путин принял досрочную отставку губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, в связи с этим он назначил врио губернатора.

Кроме того, в своем разговоре с Гехт президент РФ отметил, что его собеседница хорошо знакома с регионом. Он также указал на то, что быть первым лицом — это всегда почетно и очень ответственно. В свою очередь, Гехт выразила полную готовность к принятию этой должности.

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6 марта Путин назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. В том числе Дарчиев назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

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