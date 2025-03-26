Роскомнадзор отверг связь между сбоями в работе СБП и действиями ведомства
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- Роскомнадзор отверг связь между сбоями в работе СБП и действиями ведомства
Информация о том, что проблемы, связанные с оплатой через Систему быстрых платежей, вызваны действиями Роскомнадзора (РКН), не соответствует действительности. Об этом 26 марта сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
«Ряд медиаресурсов распространяет недостоверную информацию, опубликованную иноагентом. В ней утверждается, что возникшие у пользователей 26 марта проблемы, связанные с оплатой через Систему быстрых платежей, вызваны действиями Роскомнадзора. В утверждениях содержится ряд грубых ошибок», — сообщили в Роскомнадзоре.
В РКН отметили, что сбои в работе Национальной системы платежных карт (НСПК) были вызваны неполадками в функционировании инфраструктуры НСПК, сейчас они устранены. Там также уточнили, что плановые проверки не могли повлиять на НСПК и вызывать сбои в работе банковских приложений.
«Плановые проверки, проводимые ЦМУ ССОП Роскомнадзора, исключают влияние на НСПК», — заключили в ведомстве.
Ранее, 26 марта, стало известно о том, что сложности с работой системы быстрых платежей возникли из-за сбоя в инфраструктуре НСПК. К вечеру того же дня проблемы были устранены.