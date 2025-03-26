Проблемы с оплатой через СБП возникли из-за сбоя в инфраструктуре НСПК
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- Проблемы с оплатой через СБП возникли из-за сбоя в инфраструктуре НСПК
Проблемы с работой системы быстрых платежей (СБП), о которых сообщали пользователи, стали следствием сбоя на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) зафиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП», — приводит сообщение Роскомнадзора ТАСС.
В свою очередь пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщила о трудностях в обработке операций через СБП.
«Специалисты компании работают над их устранением. Другие сервисы и системы НСПК в настоящий момент работают штатно, сообщили в компании», — говорится в сообщении.
Ранее, 25 марта, Роскомнадзор заявил, что систему безопасности провайдеров необходимо усилить. Например, необходимо закрепить требования к устойчивости сетей связи, в рамках которых операторы связи и провайдеры будут обязаны обеспечивать не только их защиту, но и возможность быстрого восстановления после атак.