ГД приняла в I чтении запрет начислять проценты за просрочку по кредитам умерших
Депутаты Государственной думы на заседании 26 марта приняли в первом чтении законопроект, предлагающий запретить кредиторам начисление штрафов по просроченным кредитам в случае смерти клиента и если в наследство еще никто не вступил.
Документ инициировала группа депутатов во главе с зампредом комитета Госдумы по туризму Натальей Костенко от фракции «Единая Россия».
Законопроект предусматривает, что в случае смерти заемщика до момента вступления в наследство его наследников кредитная организация не может начислять штраф за неисполнение обязательств, предъявлять требования о досрочном возврате сумм кредита или займа, а также обращать взыскание на предмет залога или ипотеки.
Отмечается, что это в том числе будет распространяться на отношения, возникающие из-за предоставления потребительского кредита или займа, обязательства клиента по которому обеспечены ипотекой.
В настоящее время законодательство не предусматривает запрета на предъявление наследникам умершего заемщика требований об оплате задолженности и начисление штрафов за неисполнение кредитных обязательств до вступления в наследство.
21 февраля глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внесли в Госдуму правки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым суммы переплаченных налогов будут возвращать родственникам умерших. Изменения предусматривают обязанность налоговых органов предоставлять информацию о наличии суммы переплаты на едином налоговом счете гражданина на дату его смерти.