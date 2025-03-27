Заммэра Сергунина подвела итоги работы туристических инфоцентров Москвы за зиму
За минувшую зиму в московские туристические информационные центры (ТИЦ) обратились порядка 178 тыс. человек. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, ТИЦ посещали гости из регионов России и других стран, в том числе Китая, Марокко, ОАЭ и Вьетнама.
«В списке самых популярных запросов оказались Красная площадь, ВДНХ, кинопарк „Москино“ и Парк Горького, — рассказала Сергунина. — Еще путешественников привлекли фестивали и ярмарки, автобусные и речные экскурсии, необычные мастер-классы и катки».
Популярны среди посетителей ТИЦ были мероприятия, посвященные Масленице и китайскому Новому году. Гости столицы могли узнать, где купить сувениры ручной работы, выпить вкусный чай и поесть блинов , посмотреть шоу барабанщиков и другие уличные постановки.
Персонал инфоцентров готов поделиться полезными советами и помочь составить собственный маршрут прогулки. Путешественникам также предлагают воспользоваться цифровыми сервисами, такими как Russpass, где есть полезная информация обо всех событиях в городе.
В Москве работает несколько отделений ТИЦ. Такие центры есть, в частности, на Тверской площади и территории парка развлечений «Остров мечты», а также в зданиях Северного и Южного речных вокзалов.