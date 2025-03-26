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Украинского шахматиста дисквалифицировали на три года за жульничество

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Фото: Global Look Press/Piotr Kucza
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Украинский шахматист Кирилл Шевченко дисквалифицирован на три года (один условно) за жульничество на командном чемпионате Испании. Соответствующее решение Комиссии по этике и дисциплине (EDC) Международной шахматной федерации (FIDE) было опубликовано 26 марта на сайте организации.

«Не было выявлено существенных статистических отклонений в результатах игрока во время этого турнира по сравнению с его обычными рейтинговыми показателями. Комиссия EDC установила, что гроссмейстер Шевченко действительно спрятал телефон в туалете на командном чемпионате», — говорится в публикации.

Шахматист признался в этом, но отметил, что фактически его действия не повлияли на игру. Дисциплинарная комиссия учла представленные Шевченко смягчающие обстоятельства, особо выделив его сотрудничество со следствием и признание вины.

Так как гроссмейстер был снят с чемпионата Испании 14 октября минувшего года и с тех пор не принимал участие в спортивных мероприятиях, он будет дисквалифицирован до 18 октября 2026 года, а временное отстранение завершится 18 октября 2027 года.

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В декабре 2024 года норвежский шахматист Магнус Карлсен, дисквалифицированный FIDE за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду, заявил, что спортивная федерация не имеет права устанавливать свои правила. Экс-чемпион мира по шахматам отметил, что больше не намерен принимать участие в турнирах под эгидой FIDE.

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