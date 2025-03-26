Силуанов указал на важность выстраивания финансовой инфраструктуры для стран БРИКС

Выстраивание финансовой инфраструктуры очень важно для развития торговли и экономик стран БРИКС. Об этом 26 марта сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Выстраивание финансовой инфраструктуры очень важно для развития торговли и экономик наших стран. Этим мы и занимаемся в ходе обсуждений повестки стран БРИКС», — заявил он по итогам презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Госдуме.

По его словам, представители государств — членов БРИКС рассматривают на площадке блока различные финансовые инновации. Министр уточнил, что в том числе представители стран рассматривают возможность междепозитарных мостов, когда инвесторы могут приобретать бумаги на рынке государств — членов БРИКС без препятствий. Кроме того, он отметил проработку вопроса взаимного страхования.

Глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников 17 февраля заявил, что российская экономика открыта для многостороннего сотрудничества и не боится конкуренции. Он уточнил, что в рамках председательства России в БРИКС удалось продвинуть вопросы взаимодействия по торговле, туризму, климатической повестке и технологиям. Министр назвал объединение одним из самых перспективных мировых рынков в настоящее время.