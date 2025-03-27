Новые возможности

Российские автовладельцы уже давно оценили быстроту, простоту и удобство использования цифровых сервисов при регистрации транспортного средства или снятии его с учёта в Госавтоинспекции. Вступившие в силу 1 марта этого года изменения в законодательство расширили функционал государственных услуг, предоставляемых подразделениями Госавтоинспекции в электронном виде. Подробности — в материале «Известий».

Народная цифра

Практика показывает, что цифровые сервисы, связанные с регистрационными действиями в подразделениях Госавтоинспекции, стали одними из наиболее популярных у россиян государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Использование портала «Госуслуги» заметно упростило и ускорило получение услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях (МРЭО) Госавтоинспекции. Имея личный кабинет на этом портале, автовладельцу, чтобы подать заявление на регистрацию автомобиля, можно вообще не выходить из дома.

Для этого авторизованному на «Госуслугах» гражданину необходимо выбрать на едином портале соответствующий вид услуги и подразделение МРЭО, в котором она будет оказана. Сервис предложит возможные варианты даты и времени визита в Госавтоинспекцию. После этого автовладельцу необходимо в электронном виде заполнить заявление и оплатить госпошлину. Приглашение с указанием места и времени регистрации транспортного средства (ТС) отобразится в его личном кабинете.

По аналогичной схеме можно записаться на экзамен и получить водительское удостоверение тем, кто окончил автошколу, или заблаговременно поменять водительское удостоверение тем, у кого истекает срок его действия. Как показывает практика, обычно на всю электронную процедуру уходит не более 10–15 минут. Неудивительно, что такая форма получения госуслуг, предоставляемых Госавтоинспекцией, год от года становится только популярнее. На данный момент больше половины всех автомобилистов выбирают именно цифровую форму подачи заявления, отмечают в ведомстве.

Дополнительные бонусы

Уже несколько лет на портале «Госуслуги» доступен электронный сервис купли-продажи автомобиля, напоминают в Госавтоинспекции МВД России. Причём договор, заключённый этим способом, имеет точно такую же юридическую силу, что и договор, оформленный на бумаге, подчёркивают в ведомстве. Для его подписания в электронном виде необходимо иметь учётную запись «Госуслуг» и мобильное приложение «Госключ». Несомненным плюсом цифрового договора является то, что в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли ограничения на автомобиль, находится ли он в розыске или залоге. В случае если такие ограничения есть, система обезопасит покупателя от приобретения машины с сомнительным прошлым, отмечают в ведомстве.

Вступившие в силу 1 марта изменения в законодательство предоставили гражданам, заключившим договор купли-продажи (ДКП) на «Госуслугах», дополнительные возможности при совершении регистрационных действий, отмечают в Госавтоинспекции. Так, теперь предыдущий собственник транспортного средства может подать заявление в электронном виде на прекращение учёта в день заключения сделки, не дожидаясь истечения десяти суток, рассказал начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров.

— Такая возможность предусмотрена в законодательстве для договоров, оформленных через портал государственных или муниципальных услуг, либо тех, что были заверены нотариально. Причём подать заявление о снятии транспортного средства с учёта предыдущий собственник может как через «Госуслуги», так и лично обратившись в подразделение МРЭО. Это касается нотариально оформленного договора или если есть соответствующее решение суда, — уточнил он.

В случае если договор купли-продажи ТС был заключён в простой письменной форме, как и прежде, снять машину с учёта продавец сможет только через десять суток с даты её продажи, подчёркивают в Госавтоинспекции, причём лично придя в МРЭО с оригиналом договора.

Другое важное изменение в работе цифровых сервисов при совершении регистрационных действий — это появившаяся у зарегистрированных на портале государственных или муниципальных услуг возможность предъявления в МРЭО документов, составленных в электронном виде, рассказал Роман Мишуров. Речь идёт о ДКП, доверенностях, различных справках, выписках и т.д., оформленных с использованием портала «Госуслуги», подчеркнул он.

— Важно понимать, что речь в данном случае идёт именно об электронных документах, созданных и направляемых через портал «Госуслуги». Сделанные самим автовладельцем распечатки, сканы или оцифрованные иным способом копии документов не являются заменой подлинников, — подчеркнул начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности, технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России.

Смартфон в помощь

С 2021 года в рамках межведомственного сотрудничества Госавтоинспекции и Минцифры России в нашей стране работает мобильное приложение «Госуслуги Авто», которое даёт пользователям ещё больше возможностей для получения государственных услуг. Его на свои смартфоны установили уже более 7 млн автолюбителей.

При помощи этого приложения можно не только записаться на приём в МРЭО для регистрации ТС, получения или обмена водительского удостоверения из любой точки, где есть доступ в интернет, но и в случае небольшого ДТП оформить в электронном виде европротокол. Оно же в дальнейшем позволит направить страховщику заявление на получение компенсации по ОСАГО. Также при помощи приложения «Госуслуги Авто» автомобилист может предъявить для проверки инспектору ДПС свои водительские права и свидетельство о регистрации на машину в электронном виде — в виде QR-кода. Однако, подчёркивают в Госавтоинспекции, такая возможность не отменяет обязанности водителя иметь при себе и предъявлять по требованию сотрудника полиции бумажные оригиналы этих документов.

Простота и быстрота

Появление и развитие цифровых и электронных сервисов в первую очередь направлены на повышение удобства и скорости получения автомобилистами различных государственных услуг — будь то регистрация ТС или обмен прав, считает член президиума общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто.

— Очевидно, что сейчас процесс постановки автомобиля на учёт, получения или обмена водительского удостоверения стал гораздо проще и быстрее, чем прежде. Людям не надо стоять в очередях, надолго отпрашиваться с работы, торопиться в МРЭО. Это, с одной стороны, избавило от лишней нервотрёпки самих автовладельцев, а с другой — позволило и оптимизировать работу сотрудников Госавтоинспекции, занимающихся регистрационно-экзаменационной работой, — заявил он «Известиям».

Развитие и расширение функционала цифровых сервисов — одна из приоритетных задач Госавтоинспекции. Работа в этом направлении будет продолжена в тесном взаимодействии с Минцифры России, другими заинтересованными министерствами и ведомствами, отмечают в Госавтоинспекции МВД России.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».