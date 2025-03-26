Оппозиция в Болгарии внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству
Оппозиция внесла в Народное собрание (парламент) Болгарии предложение о вотуме недоверия правительству Росена Желязкова. Об этом 26 марта сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«В секретариат Национального собрания внесено предложение о вынесении вотума недоверия кабинету Желязкова», — говорится в материале.
Предложение подписали депутаты партий «Возраждане», МЕЧ и «Величье».
В четверг, 27 марта, предложение обсудят в председательском совете.
Парламент Румынии 28 февраля отклонил вотум недоверия от оппозиции правительству Марчела Чолаку (Социал-демократическая партия, СДП. Его инициировали 155 депутатов, при этом на голосовании присутствовали 358 из 464. Поддержали меру 147 депутатов, против высказался один, остальные воздержались.