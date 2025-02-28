В Румынии отклонили вотум недоверия от оппозиции правительству Чолаку
Парламент Румынии отклонил вотум недоверия от оппозиции правительству Марчела Чолаку (Социал-демократическая партия, СДП). Об этом 28 февраля сообщило агентство Agerpres.
Вотум недоверия инициировали 155 депутатов, при этом на момент голосования голосовании присутствовали 358 из 464. Поддержали меру 147 депутатов, против высказался один. Оставшиеся приняли решение воздержаться.
«Следует отметить, что не было достигнуто большинства голосов, требуемого Конституцией для принятия», — сообщил председатель палаты депутатов Чиприан Шербан.
По данным агентства, после отклонения вотума недоверия инициировавшие его депутаты и сенаторы не могут инициировать новый.
Независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, он обвиняется в причастности к якобы организации фашистского характера и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. На следующий день Джорджеску назвал заранее спланированным свое задержание после победы в аннулированном первом туре президентских выборов.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. Обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры он назвал надуманными.
Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.