Реклама
Прямой эфир
Мир
Американский политический активист Чарли Кирк погиб в результате покушения
Мир
На Кубе произошло полное отключение электроэнергии
Мир
Белый дом сообщил об отслеживании ситуации с покушением на Чарли Кирка
Мир
NBC узнал предположительное местонахождение стрелявшего в Кирка при покушении
Мир
Представитель университета Юты опровергла задержание подозреваемого в стрельбе
Мир
CNN сообщил о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах
Мир
Дмитриев связал покушение на советника Трампа Кирка с состоянием раскола в США
Мир
Активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею
Мир
Вице-президент США поделился совместной фотографией с Кирком и Трампом-младшим
Мир
СМИ сообщили о причастности члена Демократической партии к покушению на Кирка
Мир
AP сообщило о пребывании Чарли Кирка в критическом состоянии
Мир
Пострадавший при стрельбе в штате Юта Чарли Кирк выступал против помощи ВСУ
Мир
NBC сообщил о задержании подозреваемого в нападении на Чарли Кирка
Мир
Союзник Трампа Чарли Кирк был ранен во время выступления в Юте
Мир
Участница «Интервидения» из Катара поделилась эмоциями о предстоящем событии
Мир
Сийярто отметил невозможность Украины победить на поле боя
Мир
Лавров в разговоре с главой МИД Катара решительно осудил удар Израиля по Дохе

В Румынии отклонили вотум недоверия от оппозиции правительству Чолаку

0
EN
Фото: Global Look Press/Cristian Cristel
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Парламент Румынии отклонил вотум недоверия от оппозиции правительству Марчела Чолаку (Социал-демократическая партия, СДП). Об этом 28 февраля сообщило агентство Agerpres.

Вотум недоверия инициировали 155 депутатов, при этом на момент голосования голосовании присутствовали 358 из 464. Поддержали меру 147 депутатов, против высказался один. Оставшиеся приняли решение воздержаться.

«Следует отметить, что не было достигнуто большинства голосов, требуемого Конституцией для принятия», — сообщил председатель палаты депутатов Чиприан Шербан.

По данным агентства, после отклонения вотума недоверия инициировавшие его депутаты и сенаторы не могут инициировать новый.

Большие отставки: почему президент Румынии покидает свой пост
И останется ли Бухарест главным бастионом НАТО на Балканах в условиях политического кризиса в стране

Независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску 26 февраля доставили в прокуратуру для допроса. По данным СМИ, он обвиняется в причастности к якобы организации фашистского характера и фальсификации заявлений об источниках финансирования избирательной кампании. На следующий день Джорджеску назвал заранее спланированным свое задержание после победы в аннулированном первом туре президентских выборов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что власти Румынии всеми силами пытаются снять Джорджеску с выборов, потому что боятся его. Обвинения в адрес независимого кандидата в румынские лидеры он назвал надуманными.

Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая. Второй тур назначен на 18 мая.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025