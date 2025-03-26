Мишустин представил план обновления общественного транспорта в РФ

До 2030 года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется обновить 32 тыс. единиц подвижного состава общественного транспорта, преимущественно это автобусы. Об этом 26 марта заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе.

«Планируется обновить 85% парка общественного транспорта, чтобы срок эксплуатации его был не старше нормативного, — это в населенных пунктах, где живут более 50 тыс. человек», — отметил Мишустин.

Кроме того, в план по развитию общественного транспорта включена поддержка инфраструктурных проектов в регионах. Правительство также поддерживает продление программы развития городского электротранспорта, детали будут уточняться при рассмотрении бюджета на 2026–2028 годы, отметил премьер.

Всего с 2020 по 2024 год регионы получили 16,3 тыс. единиц нового общественного транспорта. Из них 8 тыс. было выделено в прошлом году по комплексной программе модернизации такого транспорта.

Ранее в этот день Михаил Мишустин сообщил, что по итогам 2024 года в России было построено и отремонтировано около 25 тыс. км дорог — от крупнейших многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах и дворах. На конец 2024 года свыше половины региональных и более 85% дорог в крупных городах с пригородами соответствовали современным требованиям.