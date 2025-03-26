Мишустин заявил о переходе на двухэтапную индексацию страховых пенсий с 2026 года
С начала следующего года в Российской Федерации перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом 26 марта сказал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе (ГД).
Он напомнил, что с 1 января 2025 года власти по поручению президента РФ Владимира Путина вновь начали индексировать страховые пенсии работающим пенсионерам, которых в России 7,5 млн человек.
«Далее в феврале была доиндексация до уровня инфляции, а с 2026 года, как по закону положено, перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий», — заявил премьер.
То есть с 1 февраля повышение будет проводиться с учетом инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда, передает «Газета.Ru».
В этот же день Мишустин сообщил об индексации страховых пенсий на 14,5% с 1 апреля. Он также добавил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены сначала на 7,3%, а затем по поручению Путина была выполнена дополнительная индексация, основанная на уровне инфляции в 9,5%.