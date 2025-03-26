Мишустин сообщил об индексации социальных пенсий на 14,5% с 1 апреля
С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 14,5%. Об этом 26 марта заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин во время презентации ежегодного доклада о работе исполнительной власти в Государственной думе (ГД).
«Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — заявил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии проиндексировали сначала на 7,3%, а затем по поручению президента РФ Владимира Путина провели дополнительное увеличение с учетом уровня инфляции в 9,5%, передает «Газета.Ru».
По данному показателю подняли военные пенсии, а также более 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, добавил премьер. По словам премьера, возобновили также индексацию страховых пенсий более чем для 7,5 млн работающих пенсионеров.
Ранее, 25 марта, в Госдуме предложили ввести единую соцкарту для всех пенсионеров. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов сообщил, что введение единой социальной карты граждан РФ даст право на бесплатный проезд на общественном транспорте и пользование иными льготами для всех предпенсионеров и пенсионеров страны вне зависимости от места их проживания.