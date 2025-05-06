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Rutube объявил «День тишины» в честь празднования 80-летия Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Rutube запускает программу «День тишины» в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне: 9 мая видеохостинг не будет транслировать рекламу. Об этом журналистам во вторник, 6 мая, сообщил заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Вот уже 80 лет 9 мая продолжает оставаться для каждой семьи в России особенным днем. Это время, когда миллионы жителей нашей страны смотрят на экранах трансляцию Парада Победы, других праздничных мероприятий, а потом включают любимые военные фильмы и песни, или другие видеопроекты, созданные специально ко Дню Победы. Мы посчитали, что будет важным, чтобы контент на Rutube полностью отвечал настроению этого великого дня, и позволил нашим зрителям сосредоточиться на своих семейных традициях», — заявил Сергей Косинский, добавив, что рекламодатели поддержали решение видеохостинга.

Кроме того, в День Победы на Rutube будут выложены в бесплатный доступ все серии нового сериала «Таганрог» о донском сопротивлении в годы фашистской оккупации, а также такие проекты о Великой Отечественной войне, как «Борзенко. Ринг за колючей проволокой» и документальный фильм Сергея Минаева «Цвет истории».

Дополнительно 9 мая на Rutube выйдет библиотека документального контента Госфильмофонда с уникальной исторической хроникой 1941-1945 годов и документальный цикл Yappy «45 дней до Победы» с историями современников Великой Отечественной войны.

4 мая в Москве стартовала акция Народного фронта «Огонь памяти». Активисты собрались у стен Московского Кремля в Александровском саду, чтобы перенести частицы Вечного огня, взятого на Могиле Неизвестного Солдата, в специальные лампы. Их отвезут в российские регионы и другие государства, чтобы от частиц пламени зажечь Вечные огни и Огни памяти.

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