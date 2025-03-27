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Эксперты назвали популярные в России места для диджитал-детокса

Сервис «Туту»: Байкал и Карелия подойдут для диджитал-детокса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
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Порой только отсутствие интернета помогает выпустить телефон из рук. О том, где это возможно сделать, куда стоит отправиться, «Известиям» рассказали в сервисе путешествий «Туту» 27 марта.

Так, одно из подходящих мест для того, чтобы отдохнуть от социальных сетей и убрать гаджет далеко в рюкзак — озеро Байкал в Иркутской области. По мнению экспертов, для уединения лучше избегать популярных туристических маршрутов (Листвянки, Ольхона) и найти себе более укромное место: например, мыс Котельниковский на севере Байкала, Чивыркуйский залив или Тункинскую долину. В этих локациях можно поставить палатку или же арендовать избу у местных жителей в тайге.

Из активностей — пешие прогулки, рыбалка, сбор ягод и трав, купание в ледяной воде или же в горячих источниках Гоуджекит и Хакусы, медитация и йога у воды озера. Отправной точкой поездки на Байкал удобно выбрать Иркутск, где средняя стоимость гостиничного номера составляет 3,5 тыс. рублей.

Насладиться тишиной и забыть о созвонах, планерках и прочих интернет-задачах можно также в Карелии. Там есть несколько нацпарков и заповедников: например, Паанаярви — один из самых удаленных уголков республики, где почти нет людей. Вместе с тем можно посетить старинный заповедник с водопадом Кивач, где в окрестностях можно снять домик. Кроме того, подходит для отдыха с палаткой остров Койонсаари.

К тому же в Беломорском районе есть старинные поморские деревни, где можно арендовать жилье. Столица Карелии — Петрозаводск, отсюда можно добраться до любой локации. Средний чек за гостиничный номер здесь составляет около 4,3 тыс. рублей.

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В сервисе также отметили, что в горах Осетии связь часто очень плохо ловит или отсутствует вообще, поэтому в этом месте множество укромных мест, где можно забыть о гаджетах и расслабиться. Путешественники могут посетить знаменитое Кармадонское ущелье, Кадаргаванский каньон, Цейское ущелье, Мидаграбинские водопады. Везде есть возможность разбить палатку или арендовать турбазу. Полностью оторваться от цивилизации также получится в Дигорском ущелье, селе Нар, заброшенном горном селении Галиате или почти безлюдном Лисри. Добраться ко всем локациям можно из Владикавказа, средняя стоимость гостиницы в столице Осетии составляет 3720 рублей.

Еще одно место — небольшое село Териберка в Мурманской области. Там можно как снять гостевой дом с видом на море или базу на окраине, так и поставить палатку на пляже или арендовать жилье в тундре. Туристы могут погулять по берегу Баренцева моря, посетить водопад, который впадает прямо в океан, «кладбище кораблей», побродить в одиночестве по песчаным дюнам. Кроме этого, можно ходить в тундру, рыбачить, кататься на собачьих упряжках и охотиться за северным сиянием. Средняя стоимость аренды жилья в Териберке — 11,6 тыс. рублей.

Эксперты также отметили Республику Алтай. Чтобы побыть в тишине и снять стресс, можно отправиться к Телецкому или Мультинским озерам или же в Уймонскую долину — там можно жить в доме у старообрядцев, где точно нет Wi-Fi. Купаться в теплое время года или бродить по сосновому лесу можно в окрестностях озера Ая. Можно посмотреть на Каменные грибы в долине Чулышмана — там нет толп туристов и связи там тоже нет. Чтобы переночевать в Горно-Алтайске, в среднем придется заплатить 3,9 тыс. рублей за сутки.

Руководитель направления СММ и инфлюенс-маркетинг в «Туту» Евгения Андрианова уточнила, что продолжительность отдыха от интернета — вопрос индивидуальный.

«Советую уезжать в глэмпинги за город или в горы, где связь ловит хуже. Почему так: есть подтвержденный исследованиями факт, что нашему мозгу легче привыкнуть к ограничениям, когда источник искушения отсутствует. Когда источник искушения (в нашем случае это смартфон) недоступен (слабый сигнал и нельзя выйти в сеть), самоконтроль дается значительно легче. В горах или в других местах, где связь не очень хорошо работает, это сделать проще всего», — добавила она.

Ранее, 23 февраля, в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.

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