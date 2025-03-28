Россияне назвали ключевые факторы при выборе курортных апартаментов

Больше половины россиян назвали красивый вид из окон самой главной характеристикой при выборе курортных апартаментов, следует из исследования Mantera Residence, с которым ознакомились «Известия» 28 марта.

По данным исследования, 48% респондентов считают, что к таким апартаментам должен прилагаться личный помощник и сервисы, обеспечивающие максимально комфортные условия для отдыха и проживания.

Участникам исследования был задан вопрос о критериях выбора курортных апартаментов для комфортной жизни. Самыми популярными ответами закономерно стали «вид из окна на море или горы», «расположение на первой береговой линии» — 66% и 56% соответственно. Интерес к видовым апартаментам на первой береговой линии растет: в январе 2025 года спрос на них оказался на 20% выше по сравнению с тем же месяцем год назад.

48% респондентов хотели бы иметь доступ к качественным сервисам, таким как услуги нянь, личного помощника, валет-паркинг и ресторанное обслуживание. Запросы на услуги комфорт-менеджера на курортах Краснодарского края, начиная с марта 2023 года, выросли на 10% и стабильно держатся на этом уровне, вне зависимости от сезона.

Еще 45 и 40% респондентов выбирают для себя комплексные проекты с ландшафтным парком и бассейном. Спрос на бассейны в курортах растет в более холодное время года — показатели в октябре 2024 года на 40% превышали данные за июль того же года.

Также востребованными характеристиками у аудитории остаются большая площадь апартаментов (26%) и использование натуральных материалов в отделке (29%).

В ходе исследования 47% респондентов назвали важным фактором покупки курортных сервисных апартаментов наличие собственной террасы, а 31% — личного бассейна.

«Качественная инфраструктура и высокий уровень сервиса сегодня являются ключевыми факторами выбора курортной недвижимости. Если у покупателей есть возможность протестировать сервис перед приобретением, это существенно повышает вероятность покупки, потому что позволяет потенциальным владельцам оценить уровень комфорта, доступные удобства и качество обслуживания на месте», — подытожила коммерческий директор группы Mantera Residence Ирина Игнатьева.

Ранее, 14 февраля, аналитики сервиса YouTravel.me сообщили «Известиям», что у россиян наблюдался значительный рост интереса к авторским турам за границу. По словам экспертов, эта тенденция может быть связана с рядом факторов, включая снижение курса доллара, что делает зарубежный туризм более доступным для потребителей.