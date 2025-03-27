Эксперт назвал экономически невыгодные месяцы для строительства дома

Строительство дома в России может обойтись на 30–40% дороже, если не учитывать сезонные колебания цен на материалы и услуги. Об этом рассказал «Известиям» 27 марта инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев.

По его словам, цены на стройматериалы сильно зависят от времени года. Например, газобетон с начала года уже подорожал на 10,2%, а к пику спроса — во второй половине лета — его стоимость может вырасти еще на 14–15%.

Кроме того, наибольший рост цен наблюдается на материалы, которые сложно или дорого использовать вне сезона: цемент, кирпич, строительные блоки. Весной дорожают бетон и услуги по заливке фундамента, а летом — пиломатериалы, арматура и работа строительных бригад. Осенью повышается спрос на утеплители, кровельные и отделочные материалы.

Эксперт советует закупать материалы заранее — зимой или ранней весной, когда цены ниже. Также выгоднее заключать договоры с подрядчиками до середины весны, пока строительные компании предлагают скидки для формирования плана работ.

«Самые дорогие месяцы для строительства — лето, особенно июль и август. Зимой же часть материалов можно приобрести дешевле из-за низкого спроса», — подытожил Кокарев.

Ранее, 25 января, сообщалось о том, что в России выросли риски резкого роста стоимости частных домов в связи с тем, что получить одобрение по заявке на льготный кредит в части банков стало значительно сложнее. Для части банков это вынужденная мера: таким образом они покрывают свои риски при выдаче льготных кредитов. Из-за этого появляются риски роста стоимости строительства и покупки готовых загородных домов на 6–15%.