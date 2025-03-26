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Lada Granta получила топовую версию с климат-контролем

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Фото: АвтоВАЗ
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Автомобили семейства Lada Granta получат максимальную комплектацию #Club с расширенным списком опций. Она отличается наличием климатической установки и другого оборудования, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 26 марта. Сроки начала продаж и цены объявят позже.

Климатическая установка позволяет поддерживать в салоне заданную температуру. В режиме «Авто» система управляет температурой и скоростью воздушных потоков. Предусмотрен и режим интенсивной очистки ветрового стекла от наледи.

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Фото: АвтоВАЗ

На семейство Lada Granta вернулся охранный комплекс, включающий сигнализацию, иммобилайзер и ключ с пультом дистанционного управления центральным замком, а также противотуманные фары. Появилась функция задержки выключения головного света.

В список опций, которые снова вошли в топ-комплектации Granta, включены задние электростеклоподъемники и круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Кроме того, на лифтбеках вновь появился задний стеклоочиститель.

В версии #Club автомобили Granta также оснащаются парктроником, обогревом передних сидений, двумя подушками безопасности, обогревом ветрового стекла, дополнительным пакетом шумоизоляции. В качестве опции доступна мультимедийная система EnjoY Pro с камерой заднего вида и сервисами «Яндекс Авто».

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Накануне сообщалось, что АвтоВАЗ расширил перечень комплектаций универсала Largus и его кросс-версии. В список включили исполнение Comfort, которое станет одним из промежуточных для обычного Largus и базовым для Largus Cross.

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