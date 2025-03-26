Возбуждено дело по факту убийства женщины и ранения мужчины в Краснодарском крае
В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и покушения на убийство мужчины при стрельбе. Об этом 26 марта сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по региону.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины (ч. 1 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в Telegram-канале.
Установлено, что вечером 25 марта подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения въехал в здание магазина на улице Армавирской поселка Дагомыс Лазаревского района Сочи. Мужчина направился в магазин с ружьем. В помещении находились знакомый подозреваемого, имевший перед ним долг, а также 43-летняя работница торговой точки.
На фоне конфликта мужчина произвел не менее пяти выстрелов. Женщина скончалась на месте. Второй потерпевший в свою очередь получил ранение руки и смог убежать. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.
О стрельбе в Дагомысе стало известно утром 26 марта. Сообщалось, что злоумышленник также протаранил витрину магазина. В распоряжении «Известий» есть кадры произошедшего.