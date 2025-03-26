Прощание с телеведущим Цивилевым пройдет 27 марта в храме Рождества Христова

Церемония прощания с телеведущим и режиссером Константином Цивилевым пройдет в четверг, 27 марта, в храме Рождества Христова в Москве, а районе Митино. Об этом 26 марта сообщила его жена Марина Цивилева.

«Прощание будет завтра в храме Рождества Христова в Митино в 11:30. Мы будем кремировать Костю, это была его воля», — цитирует ее ТАСС.

После этого прах телеведущего захоронят на Митинском кладбище, добавляет «Газета.Ru». Говоря о причинах смерти, вдова сатирика добавила, что у мужа были проблемы с сердцем и ему внезапно стало плохо.

О смерти Цивилева сообщил 25 марта его друг и бывший коллега режиссер Давид Шнейдеров. Телеведущий умер в Москве в возрасте 59 лет.

Цивилев родился в Москве в 1965 году. В 1993 году стал выпускником Московского государственного института культуры (МГИК). Запомнился зрителям по популярным телепередачам новостей «Времечко» и «Сегоднячко». Также он вел программы «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские».