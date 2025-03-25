Умер телеведущий Константин Цивилев

Телеведущий и сатирик Константин Цивилев умер в Москве в возрасте 59 лет. Об этом 25 марта сообщил его бывший коллега, режиссер Давид Шнейдеров.

«Ушел Константин Цивилев. Уходит золотая команда «Серебряного дождя». Иных уж нет, а те…» — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).

Цивилев родился в Москве в 1965 году. В 1993 году стал выпускником Московского государственного института культуры (МГИК). В 1990-е годы работал редактором отдела сатиры и юмора на радиостанции «Радио 1», а также автором и ведущим на телеканале ОРТ. Запомнился зрителям по популярным телепередачам новостей «Времечко» и «Сегоднячко». Также он вел программы «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские».

Кроме того, Цивилев известен по работе на радио. С 2003 по 2008 год он выпускал авторскую программу «Лежебоки» на радиостанции «Серебряный дождь». А с 2008 года работал на «Маяке». Журналист выпустил три книги: рассказы о детстве в СССР и сборники баек о телеведущих («Шутки от Константина, или ШОК» и «Лежебокой быть прикольно»).