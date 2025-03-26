Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

Защита блогера Елены Блиновской, которая была осуждена по делу о неуплате налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей, обжаловала приговор. Об этом 26 марта сообщили в Савеловском суде Москвы.

«Поступила апелляционная жалоба Блиновской. <...> Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде», — сообщили ТАСС в суде.

По данным на сайте судов общей юрисдикции города Москвы, дата рассмотрения еще не назначена.

3 марта блогера приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также «королеве марафонов» назначили штраф в размере 1 млн рублей и запретили заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Кроме того, с Блиновской взыскано 587 млн рублей по иску прокуратуры.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Около года она находилась под домашним арестом. СК РФ завершил расследование в отношении блогера 25 июля 2024 года. 30 августа она частично признала вину в уклонении от уплаты налогов.

Позже, в ноябре 2024-го, блогера признали банкротом, после этого суд начал реализацию ее имущества. Затем, 26 февраля 2025 года, суд арестовал счета и имущество супруга Блиновской по делу о ее собственном банкротстве.