В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Свыше миллиона жителей сектора Газа могут остаться без продовольствия, если Израиль не откроет доступ для поставок гуманитарной помощи. Об этом 25 марта заявило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).
«Более миллиона человек в Газе рискуют остаться без продовольственных наборов, если поставки [гуманитарной помощи и продуктов] не будут разрешены», — написало БАПОР на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).
По словам БАПОР, продолжающаяся осада усугубляет гуманитарный кризис в регионе, и «этому необходимо положить конец».
Ранее, 25 марта, сообщалось, что по меньшей мере 65 палестинцев погибли за прошедшие сутки в результате атак израильской армии по сектору Газа.