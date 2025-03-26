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В РАН выступили за увеличение возраста молодежи

Академик РАН Онищенко выступил за увеличение возраста молодежи в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Увеличение возраста молодежи целесообразно в связи с ростом средней продолжительности жизни. Об этом 26 марта заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Онищенко, это закономерно, так как средняя продолжительность жизни растет, поэтому должна меняться и возрастная структура. Однако академик подчеркнул, что для изменения возраста молодежи необходимо обоснование пользы этого для экономики и науки.

Онищенко уточнил, что, согласно закону, молодежью в России считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет.

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