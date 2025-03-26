В РАН выступили за увеличение возраста молодежи

Увеличение возраста молодежи целесообразно в связи с ростом средней продолжительности жизни. Об этом 26 марта заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В этом есть смысл. Ничего в этом такого устрашающего или ущемляющего чьи-то права нет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Онищенко, это закономерно, так как средняя продолжительность жизни растет, поэтому должна меняться и возрастная структура. Однако академик подчеркнул, что для изменения возраста молодежи необходимо обоснование пользы этого для экономики и науки.

Онищенко уточнил, что, согласно закону, молодежью в России считаются лица в возрасте от 14 до 35 лет.

В Минэкономразвития 22 марта отметили, что число молодых предпринимателей в России в возрасте до 25 лет составило более 2,7 млн человек. По данным министерства, это рекордный показатель с 2019 года, который является результатом популяризации бизнеса среди молодежи и реализованных в рамках национальных проектов мер поддержки.