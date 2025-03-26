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Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 18

Yonhap: при лесных пожарах в Южной Корее 18 человек погибли и 19 ранены
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Фото: REUTERS/YONHAP NEWS AGENCY
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Количество погибших в результате лесных пожаров в Южной Корее увеличилось до 18, ранения получили 19 человек, один пропал без вести. Об этом 26 марта сообщило агентство Yonhap со ссылкой на спасательные службы.

«По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями <...> в общей сложности 18 человек погибли в лесных пожарах. По регионам: 14 — в провинции Северный Кёнсан и четыре — в Южном Кёнсане», — следует из публикации.

По данным издания, площадь лесных пожаров превысила 17 тыс. га. Всего в результате этого пострадали 209 домов, заводов, храмов и культурных ценностей. Более 27 тыс. человек были эвакуированы. Большинство погибших были пожилыми людьми старше 60 лет, уточнило агентство.

На видео, опубликованном агентством Reuters, можно увидеть длинную полосу пламени, распространяющуюся по лесу в Южной Корее.

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Агентство Yonhap 23 марта сообщило о четырех погибших и шести раненых в результате лесных пожаров в Южной Корее. Тогда пожар уничтожил 3,2 га земли, около 1,5 тыс. человек были эвакуированы.

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