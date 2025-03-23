В результате лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли и шестеро получили ранения в результате лесных пожаров в Южной Корее. Об этом в субботу, 23 марта, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на спасательные службы.
«По меньшей мере четыре человека погибли, шесть получили ранения и около 1,5 тыс. человек были эвакуированы в результате лесных пожаров, вызванных сильными ветрами, в юго-восточном регионе», — следует из публикации.
По данным издания, пожар начался в уезде Санчхон, находящемся примерно в 250 км к юго-востоку от Сеула, и впоследствии распространился на другие регионы.
Уточняется, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В настоящее время сожжено 3,2 га земли, добавили в агентстве.
Пожарные работают над устранением огня с помощью вертолетов.
Ранее, 21 марта, в Лондоне произошел взрыв на электроподстанции, в результате чего в аэропорту Хитроу отключили электричество. В связи с этим воздушная гавань была закрыта до полуночи 21 марта. Лондонская пожарная служба не сочла пожар подозрительным.