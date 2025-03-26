Al Masirah сообщил об атаке йеменских хуситов на авианосец США в Красном море
Йеменские хуситы шиитского движения «Ансар Аллах» нанесли удары по американским военным кораблям и авианосцу Harry Truman США в Красном море. Об этом 26 марта пишет телеканал Al Masirah.
«Ракетные войска, военно-воздушные силы и военно-морские силы наносили удары по вражеским военным кораблям в Красном море», — говорится в сообщении телеканала.
Телеканал Al Masirah накануне сообщил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве и авианосцу США. Отмечалось, что удар был нанесен двумя баллистическими ракетами («Зульфикар» и «Палестина-2»).