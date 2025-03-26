Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Приморском крае
Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом и четырьмя автомобилями в городе Находка. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
«Поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей: Toyota Nadia, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio, Toyota Hiace — и пассажирского автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту № 610 «Находка – Сергеевка», в районе дома № 84 на улице Шоссейной», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадали 20-летняя девушка, ехавшая в Toyota Vitz, и 69-летний пассажир Toyota Hiace. Оба они были госпитализированы. Уточняется, что никто из 10 пассажиров автобуса не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Иваново 25 марта в результате ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автобуса пострадали шесть человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте аварии, их осмотрели в машине скорой помощи.