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Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Приморском крае

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Фото: t.me/prim_police
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Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом и четырьмя автомобилями в городе Находка. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

«Поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей: Toyota Nadia, Toyota Vitz, Toyota Corolla Spacio, Toyota Hiace — и пассажирского автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту № 610 «Находка – Сергеевка», в районе дома № 84 на улице Шоссейной», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадали 20-летняя девушка, ехавшая в Toyota Vitz, и 69-летний пассажир Toyota Hiace. Оба они были госпитализированы. Уточняется, что никто из 10 пассажиров автобуса не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Иваново 25 марта в результате ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и автобуса пострадали шесть человек. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте аварии, их осмотрели в машине скорой помощи.

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