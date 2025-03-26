Замдиректора Архива РАН рассказала о вкладе ученых в Победу в Великой Отечественной войне
- Новости
- Наука и техника
- Замдиректора Архива РАН рассказала о вкладе ученых в Победу в Великой Отечественной войне
Во время Великой Отечественной войны ученые приняли самое деятельное участие в борьбе против захватчиков. Академия наук СССР с первых дней войны начала создавать научные коллективы для помощи фронту. Об этом рассказала «Известиям» заместитель директора Архива РАН Ольга Селиванова.
«Например, уже на следующие сутки после вторжения состоялось расширенное заседание Президиума АН СССР, где ученые приняли решение все силы направить на задачи обороне», — сообщила специалист.
В частности, когда началось перемещение научных институтов в тыл, ученые сразу развернули работу по помощи фронту. По словам Селивановой, научных работников прикрепляли к предприятиям, где они совместно с инженерами разрабатывали новые технологии, вооружение и материалы для фронта. Для оперативного взаимодействия деятелей науки, промышленности и военных создавали комиссии и комитеты.
Вместе с тем, объяснила замдиректора Архива РАН, фундаментальные исследования в военные годы также стали одним из залогов Победы. Например, математик Андрей Колмогоров дал определение наиболее выгодного рассеяния артиллерийских снарядов, что помогло повысить меткость орудий.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Наука — фронту: какой вклад в Победу внесли академические институты