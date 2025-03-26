В Минске заявили о перспективах выявления месторождений редкоземельных металлов
На территории Белоруссии есть перспективы выявления месторождения с содержанием редкоземельных металлов и элементов. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.
«На территории Республики Беларусь также имеются перспективы выявления месторождения с содержанием редкоземельных металлов и элементов. В основном все объекты были выявлены в 1980-х — начале 2000-х годов, находятся на начальной стадии изученности и требуют проведения дальнейших исследований с учетом состояния рынка и возможностей отечественных промышленных предприятий», — приводятся в Telegram-канале ведомства слова замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Виктора Галанова.
Он также отметил, что предприятия республики только начинают активно изучать возможности добычи, извлечения редкоземельных металлов и выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Галанов отметил, что одной из ключевых тем конференции стала задача по оценке состояния ресурсной базы редких металлов и редкоземельных элементов на территориях России, Белоруссии и перспектив их извлечения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 марта поручил правительству искать в республике редкоземельные металлы. Глава государства подчеркнул, что это актуальнейшая тема, и напомнил, что президент США Дональд Трамп вовлечен в вопрос добычи редкоземельных металлов, а белорусские чиновники пока не занимались этим.