В Болгарии рассказали о недопустимости размещения французского ядерного оружия

В Болгарии не допустят размещения французского ядерного оружия на территории страны, если правительство заявит о таких планах, рассказал «Известиям» заместитель председателя комитета по внешней политике парламента государства, член оппозиционной партии «Возрождение» Ангел Георгиев. Он напомнил, что София подписала договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Возрождение» категорически против размещения французского ядерного оружия, а также любых иностранных вооруженных войск на территории страны. Это относится и к государствам НАТО. Мы не допустим, чтобы это произошло, и будем активно работать над тем, чтобы предотвратить это, если болгарское правительство заявит о подобных намерениях. Болгария — сторона договора о нераспространении ядерного оружия», — подчеркнул Георгиев.

Дискуссия о размещении французского ядерного оружия в странах Европы началась после обращения президента Франции Эммануэля Макрона к нации 5 марта. В нем он предложил европейским странам использовать арсенал ядерного сдерживания Парижа для защиты всего континента от угроз со стороны России. При этом контроль за оружием и решение о его применении Франция намерена оставить за собой.

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