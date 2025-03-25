В Тбилиси один человек погиб при обрушении площадки у парка Мтацминда
В Грузии в результате обрушения здания у столичного парка Мтацминда погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом 25 марта сообщил канал TV Pirveli.
«Расследование ведется по ст. 240 УК, которая подразумевает нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ», — уточнили в издании.
По данным телеканала, происшествие, в результате которого погиб 28-летний мужчина, произошло 24 марта. Состояние пострадавших уточняется. Также, по информации издания, здание не принадлежит мэрии города, хотя территория не отделена от муниципальной собственности и часто является местом скопления туристов.
В провинции Кайсери на юге Турции 10 марта произошел обвал при строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. По словам губернатора региона Гекмена Чичека, инцидент произошел во время работы смены из семи человек в тоннеле строящейся магистрали. Пятеро рабочих спаслись, однако один человек погиб от прямого удара камнем по голове, еще один пострадал.