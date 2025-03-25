Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Водитель скорой помощи пострадал от атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Мир
СМИ сообщили о задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин
Общество
Путин присвоил Михалковой, Аверину и Олешко звания народных артистов России
Общество
Путин наградил медалью спасшую детей из пожара школьницу из Томской области
Общество
Комиссия СПЧ назвала неслучайным удар по российским журналистам в зоне СВО
Мир
Два самолета группы Patrouille de France столкнулись на востоке Франции
Общество
В МИД РФ заявили о невозможности передачи ЗАЭС или контроля над ней Украине
Общество
РФ и США согласовали перечень попадающих под мораторий на удары энергообъектов
Мир
В Австрии назвали важным шагом обсуждение отмены санкций делегациями России и США
Общество
На телебашне Симферополя разместили фото корреспондента «Известий» Федорчака
Политика
В Госдуме оценили необходимость прямых переговоров с Украиной
Армия
Путин присвоил почетные наименования полку и двум бригадам ВС РФ
Общество
Госдума в первом чтении одобрила взыскание долгов по налогам без суда
Мир
В Кремле заявили о продолжении работы России и США по достижению мира
Мир
ООН приветствует договоренности России и США по Черному морю
Мир
Число задержанных участников протестов в Турции превысило 1,4 тыс.
Мир
Трамп назвал «несущественным сбоем» утечку данных об ударах по Йемену
Сюжет:

Кремль: задействованные в сельхозэкспорте банки РФ должны вернуть к SWIFT

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Задействованные в сельхозэкспорте банки России должны быть снова подключены к SWIFT. Об этом 25 марта следует из соглашения по итогам российско-американских консультаций в Эр-Рияде, опубликованном на сайте Кремля.

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — следует из документа.

Сообщается, что договоренности России и США по Черному морю вступят в силу только после выполнения ряда условий.

В список вошли также условия снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями, снятия ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

По соображению сторон: РФ и США продвинулись в «Черноморской инициативе»
Стало известно, о чем договорились Москва и Вашингтон во время 12-часовых консультаций в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025