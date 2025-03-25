Кремль: задействованные в сельхозэкспорте банки РФ должны вернуть к SWIFT

Задействованные в сельхозэкспорте банки России должны быть снова подключены к SWIFT. Об этом 25 марта следует из соглашения по итогам российско-американских консультаций в Эр-Рияде, опубликованном на сайте Кремля.

«Снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов», — следует из документа.

Сообщается, что договоренности России и США по Черному морю вступят в силу только после выполнения ряда условий.

В список вошли также условия снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования, снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия и удобрений, снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями, снятия ограничений на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

Переговоры российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись 24 марта. Они длились 12 часов

Член делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал встречу как непростой, но полезный диалог. По его словам, в ходе переговоров стороны затронули множество проблем, однако решить удалось не все.