Путин присвоил почетные наименования полку и двум бригадам ВС РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому две бригады и один полк ВС РФ получили наименование «гвардейские». Соответствующие указы опубликованы 25 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 89-го саперному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 89-й гвардейский саперный полк», — сказано в документе.



Аналогичными званиями награждены 140-я зенитная ракетная Борисовская орденов Кутузова и Жукова бригада и 38-я гвардейская зенитная ракетная ордена Суворова бригада.



Подписанные документы вступили в силу с 25 марта.





Ранее, 17 января, Путин поздравил военнослужащих 39-го инженерно-саперного, 433-го мотострелкового и 10-го танкового полков с присвоением им почетного наименования «гвардейский».