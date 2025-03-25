Австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель назвал важным шагом обсуждение вопроса отмены санкций делегациями России и США в Эр-Рияде. Об этом 25 марта он рассказал «Известиям».

«Это действительно важный шаг — речь идет не только о прекращении поставок оружия или прекращении предоставления военной помощи Украине, но уже и об отмене санкций», — объяснил аналитик.

По его словам, важно, чтобы страны ЕС поддержали этот шаг в вопросе отмены ограничений системы SWIFT и банковских транзакциях в аграрном секторе. Как утверждает Поппель, европейские страны поступят абсурдно, если не станут поддерживать начатую Россией и США работу по снятию ограничений.

В таком случае, по словам геополитического аналитика, экономика всех стран будет расти, а «Европа катапультирует себя из реальности» и окажется в проигрыше.

Ранее 25 марта депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил, что Европе следует снять с России наложенные санкции и начать соблюдать международное право.