Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфусс заявил, что Европа использует ограничительные меры, чтобы оказывать давление на другие страны, и не соблюдает международное право. Об этом он заявил 25 марта в своем выступлении, опубликованном на сайте движения «Остановите санкции».

«Санкции часто используются для того, чтобы поставить страны на колени, исключительно по геополитическим причинам, а страдают от этого люди. Мы хотим, чтобы здесь соблюдалось международное право», — объяснил парламентарий.

Отдельно депутат отметил, что страны ЕС применяют различные виды ограничений. По его словам, «самой мощной формой санкций является санкционирование информационных потоков».

Ротфусс добавил, что «Альтернатива для Германии» также является жертвой рестрикций. Он объяснил, что от ограничений в ковидное время пострадала не только его партия, но и другие «нестандартно мыслящие», представляющие другие позиции в ФРГ.

Депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Арно Бауземер 22 марта выступил против новых антироссийских санкций. Он отметил, что из-за них страдает экономика Германии, и потребовал немедленно отменить все введенные ограничения.

Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов заявил, что Германия не сможет поддерживать антироссийский курс в пику США. По словам политолога, для этого у ФРГ не хватит желания, сил и средств.