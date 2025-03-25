Никита Михалков предложил не пускать обратно в Россию уехавших артистов

Режиссер Никита Михалков 25 марта выразил мнение, что у уехавших деятелей культуры, которые плохо отзываются о России, не нужно забирать государственные награды, но и пускать их в страну тоже не стоит.

«Ждать, пока тут всё уладится, и приезжать обратно, и тогда эта награда будет здесь работать на тебя — это плохо», — заявил режиссер в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.



Он отметил, что государственные награды не имеют никакого значения для тех деятелей, кто покинул Россию и плохо отзываются о своей стране.

Ранее, 22 февраля, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничестве Михаил Швыдкой заявил, что для артистов, которые уехали из России, не будет коллективной амнистии.