Простой мужик с Эльмаша

Во вторник, 25 марта, стало известно, что на 62-м году ушел из жизни бывший главный тренер «Автомобилиста», «Амура» и «Сибири» Андрей Мартемьянов. Предварительно причиной смерти специалиста стал инсульт.

Последние несколько лет легендарный защитник свердловского «Автомобилиста» вместе с семьей в свободное от работы время проживал на берегу Черного моря, где его нередко привлекали к работе с детьми в образовательном центре «Сириус». При этом в родной Екатеринбург он наведывался достаточно часто. Казалось, еще не так давно режиссеры трансляций старательно выискивали его на трибунах старенького «Уральца», где он стал частым гостем на матчах «Автомобилиста» после отставки из «Амура» на старте сезона, и выводили его на куб под аплодисменты болельщиков. Поэтому поверить в его уход сейчас невероятно сложно. Особенно тем, кто его знал.

Каждый, кто хоть раз соприкасался с Мартемьяновым в личном общении, скажет, что человека с большим жизнелюбием и энергией нужно еще поискать. Сложно вспомнить моменты, когда он приходил на пресс-конференцию, интервью или просто встречался с тобой в неожиданном месте и был в плохом настроении.

Что поражало в нем, так это умение находить общий язык со всеми и расположить собеседника. Даже на раздражающие многих тренеров вопросы о потенциальных отставках он отвечал всегда спокойно, развернуто и по-философски. «Уволят так уволят — это часть профессии. Тренер приходит в команду, чтобы однажды быть уволенным», — такую однажды фразу бросил Андрей Алексеевич в одной из бесед.

Говорить с ним можно было часами. Причем абсолютно о чем угодно: о хоккее, о жизни, о политике, о проблемах отцов и детей. Даже послушать его байки из игроцкой жизни было за счастье — они, кажется, никогда не кончались и, что самое интересное, никогда не повторялись. Средний хронометраж интервью с Мартемьяновым зачастую составлял полтора часа. Еще столько же с ним можно было пообщаться «без диктофона».

Мартемьянов никогда не скрывал, что он простой прямой мужик с Эльмаша — одного из самых криминальных районов Екатеринбурга. И хоккеисты его прямоту в общении ценили и уважали. Андрей Алексеевич всегда говорил правду в лицо и никогда не юлил, когда ему что-то не нравилось.

Разумеется, эту самую правду он всегда мог подать в самых красочных формах. Чего только стоит его знаменитое выступление в раздевалке «Сибири» на камеру после проигранного матча «Витязю» летом 2022-го! Тогда многим его перформанс с «тю-тю-тю» и другим жаргонами показались слишком наигранными и артистичными. Однако будьте уверены: тогда он просто был самим собой.

Удивляло и то, как человек вроде бы советской закалки легко шел на участие в клубных акциях. Нужно надеть смешной, цветастый костюм на предновогодний матч? Без проблем. Провести всю игру на лавке с микрофоном? Хорошо, сделаем. Он никогда не ставил под сомнение идеи, требования и квалификацию клубных сотрудников. Взамен Мартемьянов требовал только одного — не лезть в его обязанности и не учить его работать с хоккеистами.

Последнее время Андрея Алексеевича все чаще называли кандидатом на пост главного тренера «Нефтехимика», и этот вариант выглядел более чем приемлемым для скромного клуба из маленького городка. Мартемьянов не раз подчеркивал, что местоположение команды для него значения не имеет. Он горел тренерской работой и готов был ехать куда угодно. Главное — заниматься любимым делом. Правда, принимать кризисные клубы по ходу чемпионата он категорически отказывался, прямо заявляя, что не хочет пытаться играть спасителя для незнакомой команды, которую готовил к сезону другой специалист.

Мартемьянов никогда не говорил этого напрямую, но из его высказываний всегда можно было сделать вывод, что он верил не в талант, а в тяжелую работу. Собственно, работяг и пахарей, готовых лезть на пятак получать синяки и ловить на себя шайбы, он ценил намного выше мягкотелых богемных мастеров, которые боятся марать руки. Он и сам в бытность хоккеистом был таким — игроком от сохи, жестким праворуким защитником-домоседом, который спокойно мог подраться и без раздумий блокировал броски соперника ценой травм. Потому трусы, обманщики и равнодушные люди в его командах не задерживались.

Именно за счет строгого следования игроков своей системе он по два раза выводил в плей-офф «Амур» и «Сибирь». Его несколько архаичный хоккей, шедший вразрез с современными трендами, нравился далеко не всем. Впрочем, менять свои игровые принципы он не торопился. Хотя принудить к этому его не раз пытались. В том числе некоторые звездные хоккеисты, пробовавшие прогнуть его под себя и сесть ему на шею. Только всякий раз эти попытки заканчивались провалом и ответной фразой «не играешь по моим правилам — идешь вон». Жестко? Для современных хоккеистов — да. Зато честно и понятно.

А еще Мартемьянов был патриотом, который по-настоящему переживал за Россию и интересовался ее историей. В 90-х он, как и сотни других хоккеистов с расколовшегося на осколки постсоветского пространства, уехал кормить семью в Германию и вполне мог остаться на ПМЖ в стране, где у него родилась дочка. Однако всего спустя два года вернулся в родной Екатеринбург. Как признавался он сам пару лет назад, в отличие от некоторых коллег, стать немцем у него не получилось — в душе он навсегда остался русским человеком и пацаном с Эльмаша.

Буквально месяц назад Андрей Алексеевич принимал участие в съемках документального фильма памяти его бывшего коллеги Андрея Тарасенко. Надеемся, что подобную картину на Урале когда-нибудь снимут и про него. Сегодня хоккейный мир потерял классного игрока, достойного тренера, а главное — хорошего честного человека.

Автор — корреспондент «Спорт-Экспресса»

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