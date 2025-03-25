Два французских самолета Alpha Jet разбились после столкновения во время тренировочного полета

Два французских самолета Alpha Jet разбились после столкновения во время тренировочного полета

2025-03-25T19:27:22+03:00

2025-03-25T19:27:51+03:00

2025-03-25T19:27:51+03:00

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